HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pascakerusuhan, Anggota PPSU Bersihkan Warung yang Terbakar di TMP Kalibata

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |10:06 WIB
Pascakerusuhan, Anggota PPSU Bersihkan Warung yang Terbakar di TMP Kalibata
Anggota PPSU Bersihkan Warung yang Terbakar (foto: Okezone/Isra)
A
A
A

JAKARTA - Area kios pedagang yang terbakar di kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata mulai dibersihkan oleh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Jumat (12/12/2025).

Pantauan iNews Media Group menunjukkan para petugas PPSU menyapu dan mengangkut puing-puing bangunan yang hangus dalam insiden kerusuhan pada Kamis (11/12/2025) malam. Sejumlah barang dagangan tampak gosong, termasuk tumpukan durian dan tabung gas ukuran 3 kg serta 12 kg. Rangka tenda besi juga terlihat berserakan.

Beberapa pedagang tampak memeriksa kios mereka yang terbakar. Namun sebagian menolak diwawancara karena masih diliputi kesedihan.

Kerusuhan ini dipicu tewasnya seorang mata elang (matel) atau debt collector yang dikeroyok oleh pengemudi mobil di kawasan TMP Kalibata pada Kamis sore. Tidak lama setelah peristiwa itu, sekitar 100 orang tak dikenal (OTK) mendatangi lokasi dan membakar warung serta sejumlah kendaraan.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
