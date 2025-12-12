Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kios Habis Dibakar OTK, Pelaku UMKM Kalibata Harap Bantuan Pemerintah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |13:01 WIB
Kios Habis Dibakar OTK, Pelaku UMKM Kalibata Harap Bantuan Pemerintah
Pelaku UMKM di Kalibata Henny Maria (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berdagang di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah. Harapan itu muncul setelah seluruh barang dagangan dan sejumlah kios mereka terbakar dalam insiden kerusuhan pada Kamis (11/12/2025) malam.

Salah satu pedagang yang terdampak adalah Chef Henny Maria, pemilik usaha Steak Together. Ia mengaku seluruh barang dagangannya habis dilahap api dalam kejadian tersebut. Dari seluruh isi kios berukuran 7x9 meter, hanya satu kulkas yang tersisa.

“Habis semua barang-barang. Hanya sisa kulkas satu. Yang lainnya sudah habis, listrik habis, gas-gas berantakan total,” kata Henny saat berbincang dengan iNews Media Group, Jumat (12/12/2025).

Henny mengungkapkan, belum dapat menghitung total kerugian, namun nilainya diperkirakan lebih dari Rp100 juta.

“Saya renovasi saja sekitar Rp100 juta waktu itu. Karena kami punya ukuran 7x9 meter,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189388//anggota_ppsu_bersihkan_warung_yang_terbakar-Uwk5_large.jpg
Pascakerusuhan, Anggota PPSU Bersihkan Warung yang Terbakar di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189382//debt_collector_yang_sempat_kritis_dinyatakan_meninggal-GCj9_large.jpg
1 Debt Collector yang Sempat Kritis Dikeroyok di Kalibata Dinyatakan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189354//kericuhan_di_depan_tmp_kalibata-Kosy_large.jpg
6 Fakta Kericuhan di TMP Kalibata: Debt Collector Tewas hingga Warung Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189349//pembakaran-Wc9n_large.jpg
Kesaksian Kerabat Debt Collector yang Tewas Dikeroyok di Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189344//pembakaran-1lqv_large.jpg
Detik-Detik Mengerikan, Kesaksian Pedagang di Kalibata saat Warungnya Dibakar OTK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189346//kapolsek_pancoran-S2sH_large.jpg
Kronologi Debt Collector Tewas Mengenaskan Dikeroyok di Kalibata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement