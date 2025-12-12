Kios Habis Dibakar OTK, Pelaku UMKM Kalibata Harap Bantuan Pemerintah

JAKARTA - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berdagang di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah. Harapan itu muncul setelah seluruh barang dagangan dan sejumlah kios mereka terbakar dalam insiden kerusuhan pada Kamis (11/12/2025) malam.

Salah satu pedagang yang terdampak adalah Chef Henny Maria, pemilik usaha Steak Together. Ia mengaku seluruh barang dagangannya habis dilahap api dalam kejadian tersebut. Dari seluruh isi kios berukuran 7x9 meter, hanya satu kulkas yang tersisa.

“Habis semua barang-barang. Hanya sisa kulkas satu. Yang lainnya sudah habis, listrik habis, gas-gas berantakan total,” kata Henny saat berbincang dengan iNews Media Group, Jumat (12/12/2025).

Henny mengungkapkan, belum dapat menghitung total kerugian, namun nilainya diperkirakan lebih dari Rp100 juta.

“Saya renovasi saja sekitar Rp100 juta waktu itu. Karena kami punya ukuran 7x9 meter,” ujarnya.