INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kerusuhan Pecah di Kalibata, Lebih dari 30 Kios dan Kendaraan Warga Dibakar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |13:30 WIB
Kerusuhan Pecah di Kalibata, Lebih dari 30 Kios dan Kendaraan Warga Dibakar
Ketua RW 04 Duren Tiga Dwi Endik Setiabudi (foto: Okezone/Fiqri)
A
A
A

JAKARTA – Kerusuhan antardua kelompok tak dikenal menyebabkan puluhan kios pedagang di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, hangus terbakar. Sejumlah kendaraan milik warga yang terparkir di lokasi juga dibakar massa.

“Motor ada kurang lebih enam, mobil satu yang dibakar,” ujar Ketua RW 04 Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Dwi Endik Setiabudi, saat ditemui di area kuliner depan TMP Kalibata, Jumat (12/12/2025).

Dwi mengungkapkan bahwa belasan tenda pedagang dan sejumlah ruko menjadi sasaran pembakaran. Secara keseluruhan, ia memperkirakan lebih dari 30 kios dan tenda yang terbakar.

“Kios ini kurang lebih ada 13. Lalu tenda durian sekitar 7, dan tenda makanan yang biasa buka ya kalau ditotal antara 30 sampai 40 warung atau tenda,” kata Dwi.

Ia menambahkan, kerusakan tidak hanya terjadi saat kejadian berlangsung, tetapi juga setelahnya.
“Ada yang tidak sempat membereskan barang, tapi tetap dihancurkan juga,” ungkapnya.

Dwi menjelaskan bahwa kerusuhan bermula dari pengeroyokan terhadap dua warga di depan TMP Kalibata pada Kamis sore. Satu korban meninggal di tempat, sementara satu lainnya sempat dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya juga meninggal dunia pada malam harinya.

 

Halaman:
1 2
      
