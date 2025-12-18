Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK OTT di Bekasi, 10 Orang Ditangkap

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |21:32 WIB
Breaking News! KPK OTT di Bekasi, 10 Orang Ditangkap
Breaking News! KPK OTT di Bekasi, 10 Orang Terjaring (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/12/2025). 

1. KPK OTT di Bekasi

Adanya operasi senyap ini dibenarkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Budi menyebut penyelidikan tertutup masih berlangsung di lapangan.

"Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogres," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

Budi tak merinci lebih jauh terkait perkara ini. Namun, sejauh ini setidaknya penyidik KPK telah menangkap 10 orang.

"Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang," tuturnya.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.

Sebagai informasi, di waktu yang sama Ruang Kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang yang berlokasi di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi memang sudah disegel. Segel itu bertuliskan logo dan lambang lembaga antirasuah KPK.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
OTT KPK KPK OTT di Bekasi KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190675//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-zWgl_large.jpg
OTT KPK di Banten dan Jakarta, 9 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190635//noel_ebenezer-XY2Q_large.jpg
KPK Limpahkan Perkara Noel Ebenezer ke Jaksa, Total Pemerasan Capai Rp201 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190583//kpk-WEVs_large.jpg
KPK Periksa Intensif Oknum Jaksa Banten yang Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190577//kpk-Zb8V_large.jpg
OTT di Banten, KPK Tangkap Lima Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190575//kpk-NJnZ_large.jpg
Breaking News! KPK Dikabarkan OTT Penegak Hukum di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190504//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-uAbF_large.jpg
KPK Kebut Hitung Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement