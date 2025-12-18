Usai Gelar Perkara Khusus, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka Ijazah Jokowi!

JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan Roy Suryo Cs tetap menjadi tersamgka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Meskipun sudah dilakukan gelar perkara khusus perkara tersebut.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menegaskan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang komprehensif, serta didukung alat bukti yang sah.

"Setelah pendidik melakukan proses penyelidikan yang cukup panjang, dari fakta hukum yang diperoleh pada proses penyidikan tersebut, selanjutnya berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, penyidik telah menetapkan tersangka dan melakukan pemberkasan perkara atas perkara dimaksud," kata Dirkrikum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam jumpa pers, Kamis (18/12/2025).

Dalam forum gelar perkara khusus tersebut, penyidik juga memaparkan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang sebelumnya disita dari pihak pelapor. Hasil pemeriksaan memastikan ijazah yang diterbitkan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tersebut adalah asli.

"Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh fakultas kehutanan UGM, sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Ir H Joko Widodo," ujar Iman.