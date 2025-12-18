Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Cegah Penyakit, Polisi dan Warga Bangun MCK di Lokasi Bencana Aceh Tamiang 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |12:38 WIB
Cegah Penyakit, Polisi dan Warga Bangun MCK di Lokasi Bencana Aceh Tamiang 
Polisi dan Warga Bangun MCK di Lokasi Bencana (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Personel Satuan Tugas (Satgas) Aman Nusa II Polda Aceh dan warga membangun fasilitas mandi, cuci, kakus (mck) di bawah Jembatan Kuala Simpang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

Perwira pengendali di lapangan IPDA Heri Yulizar menjelaskan, bahwa pembangunan MCK umum ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sanitasi yang layak.

Hal ini juga untuk mencegah masyarakat terjangkit penyakit usai terjadinya bencana alam. Diharapkan fasilitas ini bisa meringankan beban warga yang terdampak. 

"Pembangunan MCK umum ini kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian Brimob terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan membantu meningkatkan kualitas hidup warga di sekitar Kuala Simpang," kata Heri kepada awak media, Kamis (18/12/2025).

Ia menambahkan, kehadiran personel Brimob di tengah masyarakat tidak hanya dalam konteks pengamanan, tetapi juga melalui kegiatan kemanusiaan dan sosial yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Pembuatan MCK ini disambut positif oleh masyarakat setempat, yang merasakan langsung manfaat dari pembangunan fasilitas umum tersebut.

(Awaludin)

      
