Luruskan Polemik Bantuan Malaysia untuk Bencana Aceh, Mendagri Tito Angkat Bicara

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menanggapi pernyataannya sebelumnya yang dinilai meremehkan bantuan dari Malaysia untuk korban bencana di Sumatera. Ia menegaskan tidak bermaksud mengecilkan bantuan maupun dukungan dari Malaysia.

“Cuma mungkin pernyataan saya kemarin disalahpahami. Saya sama sekali tidak bermaksud mengecilkan bantuan dan dukungan dari warga Malaysia kepada Aceh, tidak, sama sekali tidak bermaksud itu. Kalau ada yang salah paham, saya minta maaf,” kata Tito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (19/12/2025).

Ia mengaku pernyataan sebelumnya dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengerjakan banyak hal di wilayah bencana sejak hari pertama.

“Yang saya maksudkan itu adalah sangat banyak sekali yang sudah dikerjakan sejak hari pertama oleh pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Tito menjelaskan, pada 29 November 2025 dirinya berangkat meninjau lokasi bencana di Pidie Jaya, Aceh. Keesokan harinya, 30 November, ia juga turun ke Lhokseumawe dan bertemu Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk memberikan bantuan.