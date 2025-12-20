Kilasan Sejarah 21 Desember: Misi Apollo 8 hingga Tragedi Lockerbie

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia pada tanggal 21 Desember. Salah satunya adalah Tragedi Lockerbie, yang menewaskan sekitar 271 orang akibat bom yang meledak di udara dalam penerbangan menuju New York.

Berikut beberapa peristiwa penting yang terjadi pada 21 Desember, seperti dikutip dari wikipedia.org:

1. Apollo 8 Diluncurkan

Apollo 8 diluncurkan pada 21 Desember 1968 dan menjadi misi antariksa pertama yang berhasil mencapai orbit Bulan dan kembali ke Bumi. Misi ini diterbangkan oleh astronot Frank Borman, James Lovell, dan William Anders, yang juga menjadi manusia pertama yang meninggalkan orbit rendah Bumi dan melihat sisi jauh Bulan.

Apollo 8 membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk mencapai orbit Bulan dan tercatat mengitari Bulan sebanyak sepuluh kali selama 20 jam. Misi ini merupakan penerbangan antariksa berawak kedua dalam Program Apollo milik Amerika Serikat.

2. Tragedi Lockerbie Tewaskan 271 Orang

Pada 21 Desember 1988, sebuah pesawat Boeing 747-100 meledak di udara saat melintas di atas Lockerbie, Dumfries and Galloway, Skotlandia. Insiden ini menewaskan sekitar 271 orang dari 21 negara, termasuk 243 penumpang dan awak pesawat.

Pesawat tersebut sedang melakukan penerbangan dari Bandara Internasional Heathrow, London, menuju Bandara Internasional John F. Kennedy, New York. Ledakan disebabkan oleh sekitar 340–450 gram bahan peledak plastik yang diletakkan di kargo depan pesawat. Dampaknya, puing-puing pesawat tersebar hingga sejauh 130 kilometer.