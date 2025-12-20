H-6 Natal 2025, Arus Kendaraan di Tol Jabodetabek dan Jabar Mulai Meningkat

Arus Kendaraan di Tol Jabodetabek dan Jabar Mulai Meningkat (Foto: dok Jasa Marga)

JAKARTA – Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono, menyebutkan Jasamarga Metropolitan Tollroad mencatat mulai adanya peningkatan volume lalu lintas menjelang H-6 libur Natal 2025 atau pada Jumat, 19 Desember 2025. Peningkatan terjadi di ruas tol Jabodetabek dan Jawa Barat.

“Di Jabodetabek tercatat total sebanyak 218.138 kendaraan atau meningkat 3,33 persen dibandingkan volume lalu lintas transaksi normal, yakni 211.105 kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, arah Merak, dan arah Puncak melalui empat gerbang tol,” ujarnya, Sabtu (20/12/2025).

Rinciannya, di Gerbang Tol (GT) Cengkareng terjadi peningkatan volume lalu lintas transaksi arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebesar 3,43 persen atau sebanyak 87.150 kendaraan, dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 84.260 kendaraan.

Kemudian, di GT Benda Utama terjadi peningkatan volume lalu lintas transaksi arah Tangerang sebesar 7,24 persen atau sebanyak 34.242 kendaraan, dibandingkan volume lalu lintas normal sebanyak 31.929 kendaraan.

Selanjutnya, di GT Cikupa tercatat peningkatan volume lalu lintas transaksi arah Merak sebesar 3,09 persen atau sebanyak 54.815 kendaraan dari kondisi normal sebanyak 53.174 kendaraan.