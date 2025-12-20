Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Bencana Sumatera–Aceh: Korban Meninggal Naik 19 Orang, Total 1.090 Jiwa

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |19:41 WIB
Update Bencana Sumatera–Aceh: Korban Meninggal Naik 19 Orang, Total 1.090 Jiwa
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera–Aceh kembali bertambah. Hingga Sabtu (20/12/2025), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.090 jiwa.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan bahwa jumlah korban meninggal dunia bertambah 19 orang berdasarkan hasil operasi pencarian yang dilakukan hari ini.

“Hasil operasi pencarian Desember ini menunjukkan total korban meninggal dunia bertambah 19 jiwa. Dari sebelumnya 1.071 jiwa per hari kemarin, hari ini total menjadi 1.090 jiwa meninggal dunia,” jelas Abdul Muhari dalam konferensi pers, Sabtu (20/12/2025).

Sementara itu, sebanyak 186 korban masih dinyatakan hilang dan hingga kini masih dalam proses pencarian. Abdul Muhari menyebutkan bahwa operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan di sejumlah wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

 

Halaman:
1 2 3
      
