Lalu Lintas Puncak Diberlakukan Oneway, Polisi Berdayakan Puluhan Joki

BOGOR - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kepolisian Resor (Polres) Bogor melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi kemacetan di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni merekrut puluhan joki yang kerap beroperasi di jalur Puncak untuk dijadikan sukarelawan pembantu lalu lintas atau supektas.

Kawasan wisata Puncak memang masih menjadi primadona wisatawan, terutama saat musim libur panjang. Menjelang akhir tahun, arus kunjungan wisatawan mulai meningkat dan berdampak pada kepadatan lalu lintas di jalur utama Puncak.

Untuk mengurai kemacetan, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, di antaranya sistem ganjil genap yang diberlakukan sejak Sabtu (20/12/2025) pagi hingga siang hari.

Namun, kondisi kemacetan tersebut kerap dimanfaatkan oleh sejumlah joki yang berkeliaran di jalur Puncak. Mereka menawarkan jasa pemandu jalan kepada wisatawan, yang justru berpotensi menambah kepadatan lalu lintas dan menimbulkan keresahan, terutama akibat tarif jasa yang dinilai cukup tinggi.