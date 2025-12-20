Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalu Lintas Puncak Diberlakukan Oneway, Polisi Berdayakan Puluhan Joki

Wildan Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |16:24 WIB
Lalu Lintas Puncak Diberlakukan Oneway, Polisi Berdayakan Puluhan Joki
Lalu Lintas Ciawi Bogor (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kepolisian Resor (Polres) Bogor melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi kemacetan di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni merekrut puluhan joki yang kerap beroperasi di jalur Puncak untuk dijadikan sukarelawan pembantu lalu lintas atau supektas.

Kawasan wisata Puncak memang masih menjadi primadona wisatawan, terutama saat musim libur panjang. Menjelang akhir tahun, arus kunjungan wisatawan mulai meningkat dan berdampak pada kepadatan lalu lintas di jalur utama Puncak.

Untuk mengurai kemacetan, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, di antaranya sistem ganjil genap yang diberlakukan sejak Sabtu (20/12/2025) pagi hingga siang hari.

Namun, kondisi kemacetan tersebut kerap dimanfaatkan oleh sejumlah joki yang berkeliaran di jalur Puncak. Mereka menawarkan jasa pemandu jalan kepada wisatawan, yang justru berpotensi menambah kepadatan lalu lintas dan menimbulkan keresahan, terutama akibat tarif jasa yang dinilai cukup tinggi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190947//kadishub_dki_jakarta_syafrin_liputo-kp16_large.jpg
Antisipasi Lonjakan Pemudik Nataru, Jakarta Siapkan 7 Terminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190945//polri_waspadai_ancaman_terorisme-SZM5_large.jpg
Polri Waspadai Ancaman Terorisme Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190931//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-eHSQ_large.jpg
Sambut Nataru, Pramono Pastikan Jakarta Siap Terima Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190917//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-S7rq_large.jpg
Tinjau Terminal Pulo Gebang, Pramono Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru Terjadi Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190915//polres_pelabuhan_tanjung_priok_menggelar_apel_gelar_pasukan_operasi_lilin_jaya_2025-OCxd_large.jpg
Nataru Diprediksi Padat, Polisi Siagakan Pengamanan Ketat di Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190863//menhub_dudy_soal_libur_nataru-3Sil_large.jpg
Penumpang Kereta Api Diprediksi Tembus 3,94 Juta Orang pada Libur Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement