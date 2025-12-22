Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem pada 22–23 Desember, Hampir Seluruh Indonesia Berisiko

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |07:50 WIB
BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem pada 22–23 Desember, Hampir Seluruh Indonesia Berisiko
cuaca ekstream (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan potensi cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di sebagian besar wilayah Indonesia pada periode 22–23 Desember 2025. 

Wilayah tersebut meliputi Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Potensi serupa juga diprakirakan terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, wilayah Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Utara juga berpotensi mengalami cuaca ekstrem.

Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh dua bibit siklon yang masih aktif di sekitar wilayah Indonesia, yakni Bibit Siklon Tropis 93S dan Bibit Siklon Tropis 95S.

“Bibit Siklon Tropis 93S yang terbentuk di Samudra Hindia selatan Jawa dan bergerak ke arah barat daya memberikan dampak tidak langsung berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” tulis BMKG.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG cuaca Cuaca ekstrem
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191211//gempa_melonguane_sulut-qGvt_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Melonguane Sulut, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191209//hujan_jabodetabek-NjeR_large.jpg
Prakiraan Cuaca di Jabodetabek: Waspada Hujan dan Angin Kencang pada Sore Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191206//hujan-VFTc_large.jpg
Awal Pekan, BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202//gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179//gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191107//operasi_modifikasi_cuaca-trOQ_large.jpg
BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Hantui Sumatra, Masyarakat Terdampak Bencana Diminta Waspada Risiko Listrik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement