BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem pada 22–23 Desember, Hampir Seluruh Indonesia Berisiko

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan potensi cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di sebagian besar wilayah Indonesia pada periode 22–23 Desember 2025.

Wilayah tersebut meliputi Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Potensi serupa juga diprakirakan terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, wilayah Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Utara juga berpotensi mengalami cuaca ekstrem.

Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh dua bibit siklon yang masih aktif di sekitar wilayah Indonesia, yakni Bibit Siklon Tropis 93S dan Bibit Siklon Tropis 95S.

“Bibit Siklon Tropis 93S yang terbentuk di Samudra Hindia selatan Jawa dan bergerak ke arah barat daya memberikan dampak tidak langsung berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” tulis BMKG.