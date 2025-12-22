Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca di Jabodetabek: Waspada Hujan dan Angin Kencang pada Sore Hari

Awaludin , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |05:05 WIB
Prakiraan Cuaca di Jabodetabek: Waspada Hujan dan Angin Kencang pada Sore Hari
Hujan Jabodetabek (foto: Okezone)
JAKARTA – Wilayah Jabodetabek diprakirakan mengalami kondisi cuaca berawan hingga berawan tebal pada Senin, (22/12/2025), dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat terjadi sejak pagi hari hingga sore hari.

Pada pagi hingga menjelang siang hari, kondisi berawan masih mendominasi. Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang diprakirakan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bogor dan Bekasi.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 22–30 derajat Celsius, sementara wilayah lainnya berkisar 24–32 derajat Celsius. Adapun kelembapan udara berada pada rentang 72–90 persen.

Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca yang berlaku.

(Awaludin)

      
