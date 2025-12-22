Gempa M5,8 Guncang Melonguane Sulut, Kedalaman 10 Km

JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah timur laut Melonguane, Sulawesi Utara, pada Senin dini hari. Gempa tersebut berada di kedalaman 10 kilometer.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan gempa terjadi pada Senin (22/12/2025) pukul 00.53 WIB. Koordinat gempa berada di 8,33 Lintang Utara dan 127,64 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.8, 22-Dec-2025 00:53:59 WIB, Lok:8.33 LU, 127.64 BT (492 km Timur Laut Melonguane-SULUT), Kedalaman: 10 km,” demikian keterangan BMKG.

Adapun pusat gempa berada sekitar 492 kilometer timur laut Melonguane, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG menambahkan, hingga saat ini belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring kelengkapan data,” jelas BMKG.

(Awaludin)