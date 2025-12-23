Thailand dan Kamboja Sepakati Pembicaraan Gencatan Senjata, Korban Tewas Mencapai 80 Orang

JAKARTA – Thailand dan Kamboja pada Senin (22/12/2025) sepakat untuk menggelar pertemuan pejabat pertahanan pada Rabu, 24 Desember, guna membahas dimulainya kembali gencatan senjata yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Pertempuran antara kedua negara di perbatasan telah memasuki pekan ketiga, menyebabkan setidaknya 80 orang tewas.

Keputusan itu diambil pada Senin dalam pertemuan khusus para menteri luar negeri Asia Tenggara di Kuala Lumpur, yang berupaya menyelamatkan gencatan senjata yang pertama kali ditengahi oleh Ketua ASEAN Malaysia dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah serangkaian bentrokan mematikan pada Juli lalu.

Thailand dan Kamboja telah terlibat dalam pertukaran roket dan artileri setiap hari di sepanjang perbatasan darat mereka sepanjang 817 km setelah runtuhnya gencatan senjata, dengan pertempuran di beberapa titik yang membentang dari daerah berhutan dekat Laos hingga provinsi pesisir Teluk Thailand.

Para diplomat utama dari 11 negara anggota ASEAN mendesak kedua negara untuk menahan diri secara maksimal dan mengambil langkah-langkah segera untuk menghentikan pertempuran, sambil menyambut baik pertemuan yang direncanakan pada Rabu dari Komite Perbatasan Umum, sebuah mekanisme lama untuk pembicaraan bilateral.