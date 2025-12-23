Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Thailand dan Kamboja Sepakati Pembicaraan Gencatan Senjata, Korban Tewas Mencapai 80 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |10:15 WIB
Thailand dan Kamboja Sepakati Pembicaraan Gencatan Senjata, Korban Tewas Mencapai 80 Orang
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Thailand dan Kamboja pada Senin (22/12/2025) sepakat untuk menggelar pertemuan pejabat pertahanan pada Rabu, 24 Desember, guna membahas dimulainya kembali gencatan senjata yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Pertempuran antara kedua negara di perbatasan telah memasuki pekan ketiga, menyebabkan setidaknya 80 orang tewas.

Keputusan itu diambil pada Senin dalam pertemuan khusus para menteri luar negeri Asia Tenggara di Kuala Lumpur, yang berupaya menyelamatkan gencatan senjata yang pertama kali ditengahi oleh Ketua ASEAN Malaysia dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah serangkaian bentrokan mematikan pada Juli lalu.

Thailand dan Kamboja telah terlibat dalam pertukaran roket dan artileri setiap hari di sepanjang perbatasan darat mereka sepanjang 817 km setelah runtuhnya gencatan senjata, dengan pertempuran di beberapa titik yang membentang dari daerah berhutan dekat Laos hingga provinsi pesisir Teluk Thailand.

Para diplomat utama dari 11 negara anggota ASEAN mendesak kedua negara untuk menahan diri secara maksimal dan mengambil langkah-langkah segera untuk menghentikan pertempuran, sambil menyambut baik pertemuan yang direncanakan pada Rabu dari Komite Perbatasan Umum, sebuah mekanisme lama untuk pembicaraan bilateral.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/18/3191320//menteri_luar_negeri_republik_indonesia_sugiono-DQ98_large.jpeg
Menlu Sugiono: Kamboja–Thailand Akan Temukan Jalan Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/18/3190691//sebuah_bangunan_rusak_yang_disebut_pihak_kamboja_akibat_pengeboman_jet_tempur_f_16_thailand-WzPb_large.jpg
Jet Tempur F-16 Thailand Bombardir Pusat Penipuan dan Judi di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190496//sebuah_rumah_yang_rusak_akibat_serangan_artileri_kamboja_di_daerah_sisaket_thailand_pada_14_desember_2025-efJr_large.jpg
Pertempuran di Perbatasan Thailand–Kamboja Masuki Hari ke-11, Korban Tewas Bertambah Jadi 52 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190416//ilustrasi-0fSG_large.jpg
Pertempuran Terus Berkobar, Thailand Tuntut Kamboja Umumkan Gencatan Senjata Sepihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189941//ilustrasi-gxL5_large.jpg
Serangan Roket Kamboja Tewaskan Warga Sipil Thailand, Pertempuran di Perbatasan Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/18/3189770//ilustrasi-kjoS_large.jpg
Pertempuran Terus Berlanjut, Kamboja Tutup Perbatasan dengan Thailand
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement