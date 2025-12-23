BMKG: Curah Hujan Tinggi Berpotensi Kembali Melanda Aceh–Sumbar pada 2026

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan tinggi, berpotensi kembali melanda sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Aceh hingga Sumatera Barat, pada akhir tahun 2026.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan periode November hingga Desember 2026 diperkirakan masuk dalam kategori curah hujan tinggi. Kondisi tersebut seiring dengan kembalinya musim hujan pada akhir tahun.

“November hingga Desember umumnya diprediksi berada pada kategori tinggi. Tahun depan, November dan Desember kita kembali pada musim hujan. Curah hujan sangat tinggi berpeluang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan,” kata Ardhasena saat Climate Outlook 2026, Selasa (23/12/2025).

Secara umum, Ardhasena menyebutkan bahwa sifat hujan pada 2026 diprediksi berada dalam kategori normal di sebagian besar wilayah Indonesia. Meski demikian, sekitar 5,1 persen wilayah diperkirakan mengalami curah hujan tahunan di atas normal.

“Sebagian besar wilayah Indonesia pada 2026 diprediksi akan mengalami curah hujan berkisar antara 1.500 hingga 4.000 milimeter per tahun,” tutur Ardhasena.