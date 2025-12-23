Planetarium Aktif Kembali, Pelajar Gratis Masuk Selama 3 Bulan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan aktivasi Paviliun Raden Saleh dan Planetarium Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025). Pramono mengaku selalu memiliki keinginan agar tempat di TIM bisa dirasakan masyarakat dengan baik.

1. Aktivasi Planetarium

Terkait pengaktivasian Planetarium, Pramono merasakan kebahagiaan yang cukup mendalam. Sebab selama belasan tahun tempat ini sudah tidak aktif dan akhirnya bisa dirasakan kembali oleh masyarakat.

"Saya bahagia sekali setelah 13 tahun lebih dari tahun 2012, Planetarium yang digagas oleh Bang Ali Sadikin pada waktu itu Alhamdulillah hari ini bisa kita hidupkan kembali," kata Pramono kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Pramono juga telah memutuskan akan menggratiskan khusus untuk pelajar yang ingin mengunjungi Planetarium. Namun, ini tidak berlaku untuk pendamping.

"Saya sudah memutuskan untuk pelajar Jakarta yang ingin memanfaatkan ini selama tiga bulan akan kami gratiskan, tetapi untuk orang tuanya enggak," ucap dia.

Pada momen liburan anak sekolah ini, Pramono juga akan menggratiskan pelajar yang bersekolah di luar Jakarta.

"Pertanyaannya bagaimana yang dari daerah? Selama liburan ini kami, selama pelajar kami berikan gratis. Tetapi tetap orang tua, keluarganya harus membayar seperti biasa," ujar dia.



(Erha Aprili Ramadhoni)