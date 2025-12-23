Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Planetarium Aktif Kembali, Pelajar Gratis Masuk Selama 3 Bulan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |22:35 WIB
Planetarium Aktif Kembali, Pelajar Gratis Masuk Selama 3 Bulan
Planetarium Aktif Kembali, Pelajar Gratis Masuk Selama 3 Bulan (Dok Pemprov DKI)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan aktivasi Paviliun Raden Saleh dan Planetarium Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025). Pramono mengaku selalu memiliki keinginan agar tempat di TIM bisa dirasakan masyarakat dengan baik.

1. Aktivasi Planetarium

Terkait pengaktivasian Planetarium, Pramono merasakan kebahagiaan yang cukup mendalam. Sebab selama belasan tahun tempat ini sudah tidak aktif dan akhirnya bisa dirasakan kembali oleh masyarakat.

"Saya bahagia sekali setelah 13 tahun lebih dari tahun 2012, Planetarium yang digagas oleh Bang Ali Sadikin pada waktu itu Alhamdulillah hari ini bisa kita hidupkan kembali," kata Pramono kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Pramono juga telah memutuskan akan menggratiskan khusus untuk pelajar yang ingin mengunjungi Planetarium. Namun, ini tidak berlaku untuk pendamping.

"Saya sudah memutuskan untuk pelajar Jakarta yang ingin memanfaatkan ini selama tiga bulan akan kami gratiskan, tetapi untuk orang tuanya enggak," ucap dia.

Pada momen liburan anak sekolah ini, Pramono juga akan menggratiskan pelajar yang bersekolah di luar Jakarta. 

"Pertanyaannya bagaimana yang dari daerah? Selama liburan ini kami, selama pelajar kami berikan gratis. Tetapi tetap orang tua, keluarganya harus membayar seperti biasa," ujar dia.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191375//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-ImDU_large.jpg
Batalkan Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru, Pemprov DKI Tak Razia Pedagang Petasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191365//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-01UY_large.jpg
Tanpa Pesta Kembang Api, Pemprov DKI Gelar Doa Lintas Agama saat Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191277//ilustrasi-hCWJ_large.jpg
Pramono Batalkan Pesta Kembang Api Tahun Baru di Jakarta, Ajak Warga Berdoa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191263//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-H7U5_large.jpg
Belum Ketok UMP 2026, Pramono Janji Siapkan Tiga Insentif untuk Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191249//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-MDe6_large.jpg
Pemprov DKI Gelar Upacara Hari Ibu Ke-97, Seluruh Petugasnya Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191246//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-lCFP_large.jpg
Pramono: Hari Ini Pembahasan Terakhir Penetapan UMP DKI Jakarta 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement