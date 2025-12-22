Pramono Batalkan Pesta Kembang Api Tahun Baru di Jakarta, Ajak Warga Berdoa

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memutuskan meniadakan pesta kembang api di Jakarta pada malam tahu baru. Keputusan ini diambil Pramono sebagai bentuk solidaritas dengan warga di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang mengalami musibah banjir dan longsor.

Keputusan Pramono untuk meniadakan pesta kembang api ini juga diberlakukan untuk pihak swasta. Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran (SE) agar pihak swasta tidak membuat acara pesta kembang api.

"Dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, maka untuk terutama untuk tahun baru, saya sudah memutuskan untuk DKI Jakarta tidak ada kembang api. Baik yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta maupun oleh swasta," kata Pramono dalam sambutannya di acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025)

Pramono menjelaskan bahwa penyalaan kembang api diperbolehkan bagi anak-anak di sebuah wilayah, namun tidak dilakukan secara meriah.

"Saya akan mengeluarkan SE untuk itu secara khusus, melarang pihak swasta pun untuk ya, kecuali kecil-kecil ya, anak-anak kampung ya monggo-monggo aja lah," ujarnya.

Menurut Pramono, keputusan ini merupakan bentuk empati dan menghormati saudara se-tanah air khususnya di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (Sumut), yang sedang dilanda bencana.