HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono: Hari Ini Pembahasan Terakhir Penetapan UMP DKI Jakarta 2026

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |10:22 WIB
Pramono: Hari Ini Pembahasan Terakhir Penetapan UMP DKI Jakarta 2026
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama perwakilan buruh dan pengusaha, akan menggelar rapat pembahasan terakhir untuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada Senin (22/12/2025).

Pembahasan UMP DKI Jakarta tahun 2026 tersebut akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

"Pada hari ini adalah pembahasan terakhir antara Pemerintah DKI Jakarta sebagai penengah, kemudian para pengusaha dan para buruh. UMP yang diterapkan mengacu pada PP tersebut, dengan besaran kenaikan di kisaran 0,5 hingga 0,9," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025).

Saat ini, proses pembahasan masih berlangsung dan diharapkan dapat diselesaikan hari ini. Sebagai kepala daerah sekaligus pihak penengah, Pramono juga memberikan tenggat waktu agar kesepakatan dapat dicapai.

“Sekarang sedang dilakukan pembahasan. Mudah-mudahan hari ini selesai, karena saya juga memberikan batasan agar pembahasan bisa rampung hari ini,” ujarnya.

 

Berita Terkait
5 Fakta Buruh dan Pengusaha Sama-sama Tolak Formula UMP 2026
Formula UMP 2026 Lebih Tinggi dari Usulan Pengusaha, Industri Padat Karya Terancam
5 Fakta Kenaikan UMP 2026, Buruh vs Pengusaha
5 Fakta UMP 2026 Pakai Hitungan Terbaru, Segini Kenaikan Gajinya 
Berikut Simulasi Penghitungan Upah Minimum 2026 
Pramono Ungkap Alasan UMP DKI 2026 Dibahas di Luar Balai Kota
