MUI Belum Bahas Surat Pengunduran Diri Ma’ruf Amin dari Ketua Dewan Pertimbangan

JAKARTA – Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masduki Baidlowi, menyampaikan bahwa pihaknya belum membahas surat pengunduran diri KH Ma’ruf Amin dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Menurutnya, pengunduran diri mantan Wakil Presiden itu mengejutkan pihak MUI.

“Surat itu dibawa ke MUI, dan memang belum dibahas, karena teman-teman pada kaget semua di Selasa pertama Rapim, ya, karena kita juga baru saja melaksanakan Munas MUI,” tutur Masduki saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (24/12/2025).

Masduki mengatakan, MUI akan menindaklanjuti surat pengunduran Ma’ruf. Namun, ia menegaskan pihaknya belum mengetahui apakah permohonan mundur Ma’ruf dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu bisa diterima.

“(Permohonan mundur) itu tergantung mekanisme yang ada di MUI, dan karena itu pembahasan ini juga akan memakan waktu,” ucap Masduki.

Mantan Juru Bicara Wapres ke-13 RI ini juga berkata, Dewan Pimpinan MUI dan Dewan Pertimbangan MUI akan sowan kepada Ma’ruf sebelum menindaklanjuti permohonan mundur tersebut.