Konflik Thailand–Kamboja Masuki Hari ke-18, Korban Tewas Bertambah Jadi 96 Orang

JAKARTA — Jumlah korban tewas akibat bentrokan perbatasan antara Thailand dan Kamboja meningkat menjadi 96 orang pada Kamis (25/12/2025). Konflik memasuki hari ke-18 sementara kedua negara melakukan pembicaraan mengenai gencatan senjata.

Kementerian Pertahanan Kamboja mengatakan militer Thailand melakukan serangan artileri di sebuah desa di Provinsi Banteay Meanchey pada Kamis pagi, yang mengakibatkan kematian seorang warga sipil Kamboja, menurut kantor berita milik negara, Agence Kampuchea Presse.

Majelis Nasional Kamboja mengeluarkan petisi keras yang mengutuk apa yang digambarkan sebagai “invasi brutal dan tidak manusiawi” Thailand, menurut kantor berita tersebut.

Tentara Thailand mengatakan bahwa Kamboja menembakkan roket BM-21 ke sebuah desa yang terletak di Provinsi Sa Kaeo, Thailand, menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur sipil, menurut harian The Nation Thailand.

Pihak berwenang Thailand mengatakan 23 tentara Thailand dan satu warga sipil telah tewas dalam pertempuran tersebut, serta menambahkan bahwa 41 warga sipil lainnya tewas sebagai “dampak sampingan.”