Lalin Padat di Hari Natal, Contraflow Tol Jakarta–Cikampek Kembali Diberlakukan Sore Ini

JAKARTA – Kepolisian bersama Jasa Marga terus memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow di Tol Jakarta–Cikampek (Japek). Pasalnya, arus lalu lintas pada hari Raya Natal terus mengalami peningkatan.

Rekayasa contraflow pada sore hari ini diberlakukan mulai dari Kilometer (KM) 55 hingga KM 65 arah Cikampek di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek.

“Contraflow KM 55 sampai dengan KM 65 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek diberlakukan pada pukul 14.51 WIB,” kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, Kamis (25/12/2025).

Sebelumnya, contraflow sempat diberlakukan dari KM 47 hingga KM 65 arah Cikampek pada pukul 08.54 WIB.