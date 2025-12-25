Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lalin Padat di Hari Natal, Contraflow Tol Jakarta–Cikampek Kembali Diberlakukan Sore Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |15:53 WIB
Lalin Padat di Hari Natal, Contraflow Tol Jakarta–Cikampek Kembali Diberlakukan Sore Ini
Tol macet (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepolisian bersama Jasa Marga terus memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow di Tol Jakarta–Cikampek (Japek). Pasalnya, arus lalu lintas pada hari Raya Natal terus mengalami peningkatan.

Rekayasa contraflow pada sore hari ini diberlakukan mulai dari Kilometer (KM) 55 hingga KM 65 arah Cikampek di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek.

“Contraflow KM 55 sampai dengan KM 65 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek diberlakukan pada pukul 14.51 WIB,” kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, Kamis (25/12/2025).

Sebelumnya, contraflow sempat diberlakukan dari KM 47 hingga KM 65 arah Cikampek pada pukul 08.54 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/622/3191776//bni-hxI2_large.jpg
Nasabah Diimbau Tak Sembarangan Klik Tautan Ucapan Natal Palsu, Saldo Bisa Terkuras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191821//polisi-pn36_large.jpg
Hari Natal, Polisi Jaga Objek Wisata hingga Gelar Patroli Skala Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191819//silvia_rinita_harefa_istri_noel_ebenezer-Yjrd_large.jpg
Rayakan Natal di Rutan KPK, Istri Noel Ebenezer Bawakan Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/49/3191818//thom_haye-3kA9_large.jpg
Curhat Bintang Persib Bandung Thom Haye Pertama Kali Natal Jauh dari Keluarga: Tidak Mudah, tapi Tetap Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191814//erika_carlina-bOQR_large.JPG
Momen Erika Carlina Rayakan Natal Perdana Bareng Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191816//uskup_agung_jakarta_kardinal_ignatius_suharyo-mer2_large.jpg
Natal 2025, Kardinal Suharyo Soroti Merosotnya Moralitas hingga Pesan Paus Fransiskus soal Bahaya Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement