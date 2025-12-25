Sambut Nataru, Kemenag Libatkan Penyuluh Agama Bersihkan Rumah Ibadah Lintas Iman

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) melalui para penyuluh agama menggelar aksi bersih-bersih rumah ibadah lintas iman di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag, Lubenah, menyampaikan bahwa rumah ibadah memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai ruang sosial, edukatif, dan kultural bagi masyarakat.

Oleh karena itu, kata dia, kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah menjadi faktor penting dalam menciptakan kekhusyukan beribadah serta saling menghormati antarumat beragama.

"Rumah ibadah di Indonesia didominasi masjid dan musala, disusul gereja, pura, vihara, dan kelenteng. Hal ini menuntut keterlibatan semua pihak agar rumah ibadah terawat dan dapat berfungsi optimal bagi umat," ujar Lubenah, Kamis (25/12/2025).

Menurutnya, kegiatan bersih-bersih rumah ibadah menjelang Nataru juga merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan ruang ibadah yang bersih, aman, dan nyaman, terutama saat mobilitas masyarakat meningkat. Bahkan, rumah ibadah diharapkan dapat menjadi rest area alternatif bagi pemudik, dengan fasilitas parkir dan sanitasi yang memadai.