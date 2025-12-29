Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

22 Desa Hilang dan 1.580 Kantor Desa Rusak Akibat Bencana Sumatera

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |16:54 WIB
22 Desa Hilang dan 1.580 Kantor Desa Rusak Akibat Bencana Sumatera
Banjir Aceh Tamiang (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan dampak bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga menghapus jejak pemerintahan di tingkat desa. Dilaporkan, puluhan desa di tiga provinsi tersebut dinyatakan hilang akibat bencana.

“Karena memang data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang itu totalnya 22. Di Aceh ada 13 hilang, rusak. Di Sumatera Utara ada delapan. Sumatera Barat ada satu,” kata Tito dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Selain desa yang lenyap, kerusakan masif juga mengakibatkan rusaknya fasilitas pemerintahan paling dasar. Tito menyebut total kantor desa yang terdampak bencana mencapai 1.580 unit di tiga provinsi.

“Ia merinci, total kantor desa yang terdampak mencapai 1.580 di tiga provinsi. Rinciannya: 1.455 di Aceh, Sumatera Utara 93, dan Sumatera Barat 32,” ujar dia.

Menurutnya, Aceh menjadi wilayah dengan dampak terparah. Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang tercatat sebagai daerah dengan jumlah kantor desa rusak terbanyak, sehingga aktivitas pemerintahan desa lumpuh dan membutuhkan intervensi cepat.

Untuk memastikan roda pemerintahan desa kembali berjalan, Kementerian Dalam Negeri menyiapkan langkah darurat dengan mengerahkan personel tambahan ke wilayah terdampak.

“Tugas mereka dua. Satu adalah membantu pemerintah desa-desa untuk administrasi desa. Yang kedua adalah membantu untuk menghidupkan kembali pemerintahan desa-desa yang ada itu,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192422/seskab_teddy-hogH_large.jpg
Keberadaan 53 Helikopter di Lokasi Bencana Sumatera Dipertanyakan, Seskab Teddy Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192404/prabowo-MdOq_large.jpg
Prabowo Kirim Helikopter Pribadi ke Mualem untuk Bencana Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192403/viral-ahgA_large.jpg
Kisah Pesantren Jadi Benteng Alami Cegah Terjangan Kayu Gelondongan saat Banjir Bandang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192326/pembangunan_huntara-FeHJ_large.jpg
Pembangunan Huntara Korban Bencana di Agam Capai 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192324/polri-WMsv_large.jpg
Polri Gandeng Pemda Petakan Huntara Korban Bencana Sumatera, Siapkan Lokasi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192317/bnpb-ikhq_large.jpg
BNPB Targetkan Sekolah di Aceh Utara Kembali Beraktivitas Awal Januari 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement