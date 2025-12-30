Pimpinan DPR Gelar Rakor Pemulihan Pascabencana Aceh

JAKARTA – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat koordinasi bersama Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Aceh, Selasa (30/12/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhy.

Selain itu, hadir pula Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan Raffi Ahmad, hingga Kepala Satuan Tugas Darurat Jembatan, Jenderal Maruli Simanjuntak.

"Khusus pada hari ini, pertemuan sengaja diadakan dan difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemulihan pascabencana," kata Dasco saat membuka rapat.