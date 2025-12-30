Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

PMI Salurkan 120 Ribu Pakaian untuk Korban Banjir di Sumatera

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |19:11 WIB
JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) menyalurkan bantuan untuk korban bencana di Sumatera. Sebanyak 120 ribu potong pakaian dibagikan ke para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

1. Salurkan 120 Ribu Pakaian

Bantuan sandang tersebut meliputi baju koko dan celana panjang pria, busana wanita, hijab, mukena, sajadah, serta pakaian dalam pria dan wanita. Bantuan ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban banjir yang kehilangan atau mengalami kerusakan pakaian akibat terendam air.

Ketua Umum PMI Pusat, Jusuf Kalla, menegaskan bantuan sandang merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak banjir dalam masa tanggap darurat dan pemulihan awal.

“PMI fokus membantu kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir. Pada tahap ini, kami menyiapkan bantuan sandang berupa 120 ribu potong pakaian untuk laki-laki dan perempuan, agar para korban tetap memiliki pakaian yang layak selama masa pemulihan,” ujar Jusuf Kalla, Selasa (30/12/2025).

Saat ini, seluruh bantuan sandang tersebut diproses pengemasan (packing) di Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Proses ini untuk memastikan bantuan tiba dalam kondisi bersih, rapi dan siap langsung didistribusikan kepada penerima manfaat.

Rencananya, bantuan PMI tersebut akan mulai diloading ke kapal pada 2 Januari 2026, sebelum diberangkatkan menuju wilayah terdampak banjir pada 3 Januari 2026. Pengiriman akan menggunakan kapal Kalla Lines melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

 

