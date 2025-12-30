Banyak Hewan Ternak Mati, Gubernur Aceh Minta Pemerintah Pusat Suplai Daging Jelang Ramadhan

Gubernur Aceh Muzakir Manaf minta pemerintah pusat suplai daging jelang Ramadhan (Foto: Tangkapan layar)

JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta pemerintah pusat untuk menambah pasokan daging ke wilayahnya. Permintaan itu dilandasi karena banyak hewan ternak turut menjadi korban saat bencana banjir beberapa waktu lalu.

Hal itu diungkapkan Mualem, sapaan akrabnya, saat rapat koordinasi pimpinan DPR RI bersama Satgas Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, dan kepala daerah terdampak, Selasa (30/12/2025).

“Sebentar lagi kita menjelang Ramadhan, Pak. Jadi Aceh kalau tidak memegang, tidak memegang daging rasanya Ramadhan tidak sah, Pak, seperti itu,” kata Mualem.

Lantas, Mualem mengatakan harga daging termahal di Indonesia ada di Aceh. Ia menyebut harga daging di Aceh per kilogram (kg) mencapai Rp200 ribu.

“Mungkin dengan keadaan ini sampai Rp300 ribu, karena banyak ternak yang menjadi korban,” ucap Mualem.