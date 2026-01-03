Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |05:15 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca Jabodetabek pada Sabtu, (3/1/2026), akan didominasi berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah.

Menurut informasi BMKG, pada pagi hari, cuaca berawan hingga berawan tebal, dan menjelang siang, hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hingga sore hari, sebagian besar wilayah Jabodetabek masih berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang. BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi hujan yang disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Suhu udara diperkirakan berkisar 18–28°C di Kota dan Kabupaten Bogor, sedangkan wilayah lainnya berada di 24–32°C. Kelembapan udara antara 75–98%, dengan arah angin permukaan dari Barat hingga Barat Laut kecepatan 2–38 km/jam.

Masyarakat diimbau tetap berhati-hati terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga sore hari.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG cuaca jabodetabek Cuaca
