Polri–Warga Bersinergi, SDN 1 Karang Baru Aceh Tamiang Siap Digunakan

JAKARTA – Polri bersama masyarakat setempat terus bersinergi dalam rangka pemulihan pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembersihan sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya.

Personel Brimob Polri melaksanakan bakti sosial di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Karang Baru, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan lingkungan sekolah kembali bersih dan layak digunakan setelah terdampak banjir.

Dalam kegiatan itu, personel Brimob membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, serta berbagai fasilitas pendukung agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan normal.

Kepala SD Negeri 1 Karang Baru, Neti Suriyah, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Polri.

"Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah mengirimkan pasukan Brimob ke sekolah kami untuk membantu membersihkan lingkungan sekolah," kata Neti kepada awak media, Sabtu (3/1/2026).