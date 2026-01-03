Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korban Jiwa Bencana di Sumatera Bertambah, Total Tewas Capai 1.167 Orang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |16:41 WIB
Bencana Sumatera (foto: BNPB)
Bencana Sumatera (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan adanya penambahan 10 korban jiwa, akibat bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada Sabtu (3/1/2026).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan bahwa penambahan 10 korban jiwa tersebut berasal dari Kabupaten Aceh Utara. Dengan demikian, total korban meninggal dunia kini mencapai 1.167 orang.

"Hari ini ada penambahan dari Aceh Utara, sehingga per hari ini total korban jiwa meninggal dunia menjadi 1.167 orang," kata Abdul dalam jumpa pers.

Sementara itu, berdasarkan laporan terbaru, jumlah korban yang masih hilang dan dalam proses pencarian mencapai 165 orang.

