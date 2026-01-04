Ribuan Praja IPDN Dikirim ke Aceh Tamiang, Bersihkan Kantor-Kantor Terdampak Banjir

JAKARTA- Ribuan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dikirim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Aceh Tamiang. Mereka akan membersihkan kantor-kantor dinas terdampak bencana banjir dan longsor, sehingga layanan publik bisa segerah pulih kembali.

Dalam pemberangkatan kloter pertama, Sabtu (3/1), taruna yang berangkat sebanyak 413 orang. Selanjutnya, kloter kedua dan ketiga akan berangkat pada Minggu (4/1) dan Senin (5/1). Keseluruhan total praja IPDN yang berangkat ke Aceh Tamiang yaitu 1.138 orang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melepas keberangkatan para praja pada Sabtu. Ia sempat menyampaikan pidato di dalam pesawat sebelum lepas landas.

“Misi kemanusiaan kita menolong saudara-saudara kita,” ujar Tito di hadapan para taruna dalam video yang diterima, Minggu (4/1/2026).

Momen keberangkatan itu turut diunggah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto lewat akun Instagram resminya @bimaaryasugiarto.

Bima Arya ikut serta dalam keberangkatan itu. Saat tiba di Aceh Tamiang, Bima memberikan pengarahan kepada praja yang bertugas dan mengingatkan bahwa mereka berada di medan perjuangan.

“Adik-adik praja, ini adalah medan perjuangan selama paling tidak satu bulan. Tugas kita di sini adalah membersihkan kantor-kantor dinas,” ucap dia.

Sementara di lokasi, warga setempat pun menyambut kedatangan para praja IPDN dengan hangat. Mereka berharap kedatangan praja membantu pemulihan Aceh Tamiang.

“Selamat datang, Om,” kata seorang warga.