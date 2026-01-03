Polri Prioritaskan Pemulihan Sekolah di Aceh Pascabanjir

JAKARTA – Polres Pidie Jaya bersama masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong dalam rangka pemulihan pascabencana banjir. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi Polri dan masyarakat guna mempercepat pemulihan fasilitas umum, lingkungan, serta sarana pendidikan yang terdampak banjir.

Kapolres Pidie Jaya, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu menjelaskan, bahwa pemulihan tersebut mengutamakan pembersihan fasilitas pendidikan agar dapat segera difungsikan kembali. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang menetapkan proses belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan pada Senin, 5 Januari 2026, bagi sekolah yang telah dinyatakan layak.

"Polri siap membantu pembersihan sekolah-sekolah agar anak-anak dapat kembali mengikuti proses belajar mengajar dengan aman dan nyaman. Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap keberlangsungan pendidikan pascabencana," kata Ahmad, Sabtu (3/1/2026).

Dalam pelaksanaannya, personel gabungan menggunakan berbagai peralatan pendukung, antara lain excavator mini, dump truck, gerobak pengangkut sampah, mesin pompa air, serta perlengkapan kebersihan seperti sekop, cangkul, sapu, pel, ember, wiper lantai, plastik sampah, dan peralatan kebersihan lainnya.