Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Maduro Akan Hadapi Sidang Perdana di Pengadilan Federal AS, Awal Pertarungan Hukum Panjang

Awaludin , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |07:46 WIB
Maduro Akan Hadapi Sidang Perdana di Pengadilan Federal AS, Awal Pertarungan Hukum Panjang
Presiden Venezuela Nicolas Maduro (foto: AP News)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dijadwalkan menjalani penampilan perdana di pengadilan federal Amerika Serikat pada Senin (5/1/2026), dalam proses hukum yang diperkirakan akan berlangsung bertahun-tahun.

Berdasarkan lansiran dari bbc. Sidang awal tersebut bersifat prosedural dan menandai dimulainya secara resmi kasus pidana terhadap Maduro di sistem peradilan AS. Persidangan dijadwalkan berlangsung pukul 12.00 waktu setempat (EST) atau 17.00 GMT di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, Manhattan.

Maduro dan istrinya akan dihadirkan langsung di hadapan Hakim Distrik AS Alvin K. Hellerstein, hakim senior. Hellerstein telah mengawasi perkara ini selama lebih dari satu dekade dan dikenal menangani sejumlah kasus federal berprofil tinggi.

Dalam sidang tersebut, hakim akan membacakan dakwaan secara terbuka terhadap Nicolas Maduro. Kehadiran langsung terdakwa umumnya diwajibkan dalam proses pidana di New York. Secara hukum, sidang ini merupakan tahap rutin yang secara formal memulai perkara di pengadilan pidana Amerika Serikat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193565//kepulan_asap_terlihat_dari_beberapa_lokasi_di_ibu_kota_caracas-SynF_large.jpg
Militer Venezuela Siaga Penuh Usai Digempur AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193563//presiden_venezuela_nicolas_maduro_saat_ditangkap_as-Af6y_large.jpg
Pemerintahan Sementara Venezuela Tegas Dukung Maduro Usai Penahanan oleh AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/18/3193484//viral-Oonq_large.jpg
Sekutu Venezuela hingga Pemimpin Dunia Kecam Serangan AS dan Penangkapan Presiden Maduro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/18/3193448//as-5aU7_large.jpeg
Trump Akan Kelola Venezuela Usai Pasukan Elite Delta Force Tangkap Presiden Maduro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/65/3193446//presiden_venezuela_nicolas_maduro-wBy5_large.jpg
Riwayat Pendidikan dan Karier Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang Ditangkap Amerika 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/18/3193389//presiden_venezuela_nicolas_maduro-1Ul6_large.png
Breaking News! Presiden Venezuela Maduro dan Istri Ditangkap AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement