Nadiem Lagi Liburan saat Kasus Chromebook Naik Penyidikan: Siap Hadapi 'Badai'

JAKARTA – Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, mengaku langsung memotong waktu liburan saat tahu perkara korupsi pengadaan Chromebook naik ke tingkat penyidikan. Hal itu diungkapkan Nadiem saat membacakan nota keberatan (eksepsi), Senin (5/1/2026).

Nadiem mengaku saat itu dirinya tengah berlibur bersama istrinya, Franka Franklin. Keduanya saat itu sedang berada di luar negeri.

“Saat pertama kali saya mendengar kasus ini masuk tahap penyidikan, saya lagi di luar negeri berdua dengan istri saya. Saya langsung memotong liburan saya dan kembali ke Tanah Air untuk menghadapi kasus ini,” kata Nadiem Makarim saat membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Nadiem, dirinya siap menghadapi badai segala tuduhan hukum yang menjerat namanya. Hal itu dilakukan lantaran ia menganggap dirinya bersih.

“Saya siap menghadapi badai, karena hati nurani saya bersih. Seluruh karier saya, baik di Gojek maupun di Kemendikbud, adalah ikhtiar saya untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Saya sudah diberkati Allah dengan kesuksesan finansial, tetapi itu tidak pernah menjadi tujuan hidup saya,” sambung dia.

Nadiem juga membantah hendak memperkaya diri melalui proyek Chromebook yang dilakukan saat dirinya menjabat Mendikbudristek. Menurutnya, jika hendak memperkaya diri, maka dirinya hanya akan tetap berada di dunia bisnis.

“Kalau memang tujuan saya memperkaya diri, saya akan memilih untuk tetap di dunia bisnis, di mana semua pintu terbuka bagi saya untuk meraih kesuksesan. Saya tidak mungkin mempertaruhkan kebebasan dan reputasi saya yang telah saya bangun selama puluhan tahun hanya untuk menambah kekayaan saya,” jelas Nadiem.