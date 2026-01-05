Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nadiem: Saya Cinta Indonesia, Tak Menyesal Terima Jabatan Menteri

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |18:32 WIB
Nadiem: Saya Cinta Indonesia, Tak Menyesal Terima Jabatan Menteri
Nadiem Makarim bacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengaku tak pernah menyesali keputusannya untuk menerima jabatan menteri. Nadiem mengaku memilih jalan yang sulit dan tidak nyaman saat menerima kepercayaan tersebut.

“Saya memilih jalan yang sulit. Saya memilih jalan yang tidak nyaman. Dan walaupun hati saya penuh dengan kesedihan dengan musibah yang saya hadapi sekarang, saya tidak pernah menyesali keputusan saya untuk menerima amanah sebagai menteri,” ungkap Nadiem saat membacakan nota keberatannya, Senin (5/1/2026).

Nadiem mengaku masih bangga bisa dipercaya mengemban amanah berat sebagai Mendikbudristek di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun pada akhirnya harus menghadapi perkara hukum. Ia pun menegaskan tetap mencintai negara Indonesia. “Saya masih bangga bisa dipercayakan dengan amanah yang berat tapi mulia. Saya mencintai negara saya, dan bencana ini tidak akan mengubah kesetiaan saya kepada negara,” tegas Nadiem.

Nadiem juga mengaku tak akan pernah berhenti berbakti kepada Indonesia apa pun hasil putusan hukum nantinya. Baginya, menjalani proses hukum atas tuduhan korupsi ini merupakan perjuangan bagi setiap profesional dan pejabat jujur yang kerap dituduh korupsi.

“Saya adalah pejuang. Dalam menjalani proses hukum ini, saya tidak hanya berjuang untuk diri saya dan keluarga saya. Saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi,” terang Nadiem.

Nadiem berharap kriminalisasi kebijakan dapat dihentikan di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menjaga martabat upaya pemberantasan korupsi.

“Demi menjaga martabat upaya anti-korupsi di Indonesia, kriminalisasi kebijakan harus berhenti di negara ini. Setiap anak muda, setiap profesional yang punya keinginan mengabdi untuk negeri ini akan menyaksikan hasil dari sidang ini,” kata Nadiem.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193690/nadiem_makarim-X8Gc_large.jpg
Nadiem Lagi Liburan saat Kasus Chromebook Naik Penyidikan: Siap Hadapi 'Badai'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193686/nadiem_makarim-4LHC_large.jpg
Nadiem Siap Pembuktian Terbalik soal Perolehan Hartanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193549/nadiem-KfuL_large.jpg
Sempat Ditunda, Nadiem Makarim Bakal Disidang Terkait Korupsi Chromebook Besok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192699/nadiem_makarim-j6Pp_large.jpg
Ibrahim Arief Bantah Pernah Jadi Anak Buah Nadiem dan Tepis Dakwaan Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190633/nadiem_makarim-sa3V_large.jpg
Jaksa Ungkap Aliran Uang Rp809 Miliar ke Nadiem di Kasus Chromebook, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190242/korupsi-eRI3_large.jpg
3 Terdakwa Korupsi Chromebook Didakwa Rugikan Negara Rp2,1 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement