Istana: Pembangunan 50 Jembatan Gantung Ditargetkan Selesai Awal 2026

BOGOR - Dalam kurun sebulan, Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Jembatan (Satgas Jembatan) mampu menyelesaikan pembangunan jembatan gantung sebanyak 11 unit. Awal 2026 ini pemerintah menargetkan bisa menyelesaikan 50 jembatan gantung.

"Alhamdulillah, dalam satu bulan sudah ada perkembangan, 11 jembatan gantung sudah selesai. Sedang dalam proses 50 (unit) dan terus akan kita kejar di 2026," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Satgas Jembatan mendata ada sekitar 6.900 jembatan gantung yang harus dibangun di seluruh Indonesia untuk kepentingan penyeberangan.

"Yang sangat urgent tadi dilaporkan kurang lebih sekitar 6.900 jembatan," kata Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan pembangunan jembatan di berbagai daerah terpencil menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang aman bagi seluruh anak Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Puncak Peringatan Hari Guru Tahun 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, pada Jumat, 28 November 2025.