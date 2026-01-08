Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rawan Penyimpangan Tender Haji 2026, Kemenhaj Libatkan KPK dan Kejagung

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |14:04 WIB
Rawan Penyimpangan Tender Haji 2026, Kemenhaj Libatkan KPK dan Kejagung
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memberi keterangan pada media terkait persiapan Haji 2026,
A
A
A

JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mewanti-wanti praktik penyimpangan yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji 2026. Menurut Kemenhaj, penyimpangan rentan terjadi saat tender pengadaan barang dan jasa terkait haji.

“Dalam proses penetapan akomodasi, konsumsi, dan transportasi ini banyak hal yang menjadi kendala. Sebab banyak pihak yang ingin memasukkan pesanan mereka agar bisa dipakai. Tapi prinsip kita tetap lurus, kita harus akuntabel dan transparan,” kata Gus Irfan dalam media briefing di Asrama Haji, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Gus Irfan mengatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan haji tahun ini melibatkan banyak pihak. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, ia berharap tata kelola penyelenggaraan haji bisa jauh dari praktik penyimpangan.

“Karena itu di Kementerian Haji kami ditemani berbagai pihak dari luar, termasuk aparat hukum. Dari KPK ada yang masuk, Kejaksaan juga ada. Semuanya dalam rangka memastikan bahwa proses haji bisa berlangsung transparan dan akuntabel,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194223//menteri_haji_dan_umrah_mochamad_irfan_yusuf-ADlx_large.jpg
Gus Irfan Pastikan Persiapan Haji 2026 Hampir Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/398/3194206//menteri_haji_mochammad_irfan_yusuf-bEC4_large.jpg
Masih Dibangun, Kampung Haji Makkah Diharapkan Bisa Digunakan Paling Lambat 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191535//menteri_haji_dan_umrah_mochammad_irfan_yusuf-k0vO_large.jpg
Bencana Sumatera, Pelunasan Biaya Haji 20 Ribu Calon Jamaah Dikhawatirkan Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/398/3188531//ilustrasi-3Ziz_large.jpg
Jadwal dan Syarat Lengkap Seleksi PPIH Arab Saudi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/398/3187499//ilustrasi-e3RN_large.jpg
Jadwal Lengkap Pendaftaran Petugas Kesehatan Haji 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/398/3187276//ilustrasi-qXoc_large.jpg
Berikut Cara Cek Nomor Porsi Haji 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement