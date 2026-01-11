Polda Metro Bakal Analisis Bukti Rekaman ‘Mens Rea’ Pandji Pragiwaksono

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengusut laporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono terkait materi stand up comedy 'Mens Rea'. Polisi bakal menganalisis barang bukti berupa rekaman materi 'Mens Rea' yang diserahkan oleh pelapor.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menuturkan penyidik dan penyelidik akan mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak pelapor.

“Serta akan melakukan analisa barang bukti terhadap satu buah flashdisk rekaman kegiatan, percakapan satu buah screenshot dari kegiatan gambar dan ini akan dilakukan analisa,” kata Budi, dikutip Minggu (11/1/2026).

Dia memastikan, pihaknya mengusut laporan tersebut secara profesional dan transparan.

"Polda Metro Jaya akan profesional, proporsional, dan transparan dalam proses penanganan perkara ini. Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak bias menyampaikan suatu informasi," ujar dia.

Sebelumnya, Pandji Pragiwaksono resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik buntut materi stand up comedy yang ia bawakan dalam acara Mens Rea.

Materi tersebut dinilai menyinggung dan merugikan organisasi Islam besar di Indonesia. Laporan itu dilayangkan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Aduan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 8 Januari 2026.