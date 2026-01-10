Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pandji Pragiwaksono Dilaporkan soal Materi Mens Rea, Polisi Akan Klarifikasi Pelapor

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |12:05 WIB
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan soal Materi Mens Rea, Polisi Akan Klarifikasi Pelapor
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya akan memanggil pelapor dalam laporan yang menyeret komika Pandji Pragiwaksono. Pandji dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik buntut materi stand up comedy bertajuk Mens Rea.

“Penyelidik dan penyidik akan melakukan undangan klarifikasi kepada pelapor,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Sabtu (10/1/2026).

Dalam tindak lanjut laporan tersebut, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti terkait materi stand up Pandji. Barang bukti itu akan dianalisis lebih lanjut oleh penyidik.

“Barang bukti berupa satu buah flashdisk berisi rekaman kegiatan percakapan dan satu buah tangkapan layar (screenshot) gambar. Selanjutnya akan dilakukan analisis,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Budi mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Polda Metro Jaya, kata dia, berkomitmen menangani perkara ini secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/612/3194535//tompi-DRXd_large.jpg
Viral Materi Stand Up Pandji Soal Kelopak Mata Mengantuk, Dokter Tompi Sebut Itu Penyakit Ptosis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/338/3194550//komika_pandji_pragiwaksono-35wn_large.jpg
Kasus Dugaan Penghasutan Pandji Pragiwaksono, Polisi Segera Panggil Dua Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194544//pbnu-P682_large.jpg
Pandji Dipolisikan, Gus Ulil: Kita Butuh Banyak Ketawa di Negeri Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194543//pandji-Lt4S_large.jpg
Polisi Terima Pelaporan Pandji Pragiwaksono, LBH Jakarta: Ancam Ruang Demokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194527//pbnu-caSz_large.jpg
Laporkan Pandji, Aliansi Angkatan Muda NU Bukan Respresentasi PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194522//muhammadiyah-W34t_large.jpg
PP Muhammadiyah: Aliansi Muda Laporkan Pandji Bukan Mandat Persyarikatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement