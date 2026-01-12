Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Langka Prabowo Rapikan Baret dan Dasi Murid Sekolah Rakyat

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |11:23 WIB
Momen Langka Prabowo Rapikan Baret dan Dasi Murid Sekolah Rakyat
Momen Langka Prabowo Rapikan Baret dan Dasi Murid Sekolah Rakyat
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kedekatan dan kepeduliannya kepada siswa-siswi Sekolah Rakyat saat menghadiri peresmian 166 Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Prabowo terlihat merapikan baret dan dasi merah para murid Sekolah Rakyat yang telah berbaris rapi menyambut kedatangannya Dalam momen yang hangat dan penuh keakraban.

Sejak pagi, siswa-siswi Sekolah Rakyat tampak antusias mengenakan seragam merah putih lengkap dengan baret dan dasi merah.

Mereka berdiri berbaris rapi sambil menunggu kehadiran Prabowo. Setibanya di lokasi, para siswa kompak menyanyikan yel-yel penyambutan.

“Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, kami ucapkan,” seru para siswa dengan penuh semangat.

Prabowo pun membalas sambutan tersebut dengan senyum dan sapaan hangat. Dalam suasana yang akrab, Prabowo terlihat menghampiri barisan siswa dan secara langsung merapikan baret serta dasi beberapa murid, menciptakan momen yang menyentuh dan disambut antusias oleh para hadirin.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194894//prabowo-4NtV_large.jpg
Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat yang Tersebar di 34 Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194866//prabowo-WzFI_large.jpg
Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat Hari Ini, Berikut 8 Fakta Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194860//kilang_minyak-O4iJ_large.jpg
Prabowo Resmikan Kilang Minyak Raksasa RDMP Balikpapan Rp123 Triliun Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/43/3194820//presiden_ri_prabowo_subianto-2CWt_large.jpg
Indonesia Runner up SEA Games 2025, Prabowo: Olahraga Cermin Keberhasilan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194833//lifter_rizki_juniansyah-Wz5g_large.jpg
Atlet TNI Peraih Emas SEA Games Naik Pangkat, Pengamat Nilai Prabowo Perhatikan Atlet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194826//prabowo_ratas_di_hambalang-AN2U_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Hambalang, Ini yang Dibahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement