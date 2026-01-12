Momen Langka Prabowo Rapikan Baret dan Dasi Murid Sekolah Rakyat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kedekatan dan kepeduliannya kepada siswa-siswi Sekolah Rakyat saat menghadiri peresmian 166 Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Prabowo terlihat merapikan baret dan dasi merah para murid Sekolah Rakyat yang telah berbaris rapi menyambut kedatangannya Dalam momen yang hangat dan penuh keakraban.

Sejak pagi, siswa-siswi Sekolah Rakyat tampak antusias mengenakan seragam merah putih lengkap dengan baret dan dasi merah.

Mereka berdiri berbaris rapi sambil menunggu kehadiran Prabowo. Setibanya di lokasi, para siswa kompak menyanyikan yel-yel penyambutan.

“Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, kami ucapkan,” seru para siswa dengan penuh semangat.

Prabowo pun membalas sambutan tersebut dengan senyum dan sapaan hangat. Dalam suasana yang akrab, Prabowo terlihat menghampiri barisan siswa dan secara langsung merapikan baret serta dasi beberapa murid, menciptakan momen yang menyentuh dan disambut antusias oleh para hadirin.