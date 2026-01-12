Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Yaqut Tersangka, KPK Periksa Wakil Katib Syuriah PWNU DKI soal Korupsi Kuota Haji

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |16:05 WIB
Yaqut Tersangka, KPK Periksa Wakil Katib Syuriah PWNU DKI soal Korupsi Kuota Haji
KPK Periksa Wakil Katib Syuriah PWNU DKI soal Korupsi Kuota Haji/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzaki Kholis (MZK), Senin (12/1/2026).

Muzaki diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) yang menyeret mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Muzaki diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Muzaki juga telah memenuhi panggilan KPK dan tiba pada pukul 09.25 WIB.

"Pemeriksaan saksi MZK terkait dugaan tindak pidana korupsi kuota haji," ujar Budi kepada wartawan.

Namun Budi tak merinci apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan kali ini. Hingga saat ini pun pemeriksaan masih berlangsung. "Diperiksa di Gedung Merah Putih KPK," tutur Budi.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Para tersangka di antaranya mantan Menag, Yaqut Cholil Quomas (YCQ) dan Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (AA).

Kasus perkara ini berawal dari pengelolaan kuota haji tahun 2023. Saat itu, Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20.000 jamaah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194766/kpk-Co9E_large.jpg
KPK: Kuota Haji Tambahan Diberikan untuk Negara Malah Dibagi Dua Sama Yaqut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194690/gus_yaqut-zgUW_large.jpg
PBNU Tegaskan Kasus Kuota Haji yang Jerat Gus Yaqut Masalah Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194509/gus_yaqut-Khpy_large.jpg
Gus Yaqut Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji, Begini Reaksi Ketum PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194499/kpk-qv8W_large.jpg
KPK Ungkap Ada Pengembalian Rp100 Miliar Terkait Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194492/gus_yahya-5GVO_large.jpg
Gus Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji, Gus Yahya: Saya Tidak Ikut Campur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194480/gus_yaqut-PzKk_large.jpg
Gus Yaqut Berstatus Tersangka Korupsi Kuota Haji sejak 8 Januari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement