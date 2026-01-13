Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Taruna Nusantara Harus Cetak Pemimpin Antikorupsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |19:46 WIB
Prabowo: Taruna Nusantara Harus Cetak Pemimpin Antikorupsi
Presiden Prabowo Subianto resmikan SMA Taruna Nusantara Malang (Foto: Binti M/Okezone)
MALANG — Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus terbaru SMA Taruna Nusantara (TN) di Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026). Peresmian ini menandai langkah besar dalam ekspansi institusi pendidikan pencetak kader bangsa yang diinisiasi langsung oleh Prabowo sejak 1988.

Prabowo menekankan sekolah ini mengemban misi suci untuk melahirkan pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas moral yang tidak tergoyahkan. Prabowo meminta seluruh pimpinan lembaga, pimpinan sekolah, serta jajaran guru untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran sebagai fondasi utama kepemimpinan.

“Kita ingin menanamkan akhlak, kita ingin menanamkan kepribadian yang baik, yang bersih, menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tidak akan korupsi, pemimpin-pemimpin yang akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan bangsanya,” ungkap Prabowo.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan yang inovatif dan berorientasi pada pembinaan serta pengembangan potensi peserta didik. Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Taruna Nusantara akan terus melahirkan kader-kader unggul.

“Karena sejak tahun 1990 sampai sekarang, terbukti bahwa kader-kader lulusan TN telah membuktikan diri menonjol di tingkat nasional. Bahkan di kabinet yang saya pimpin, tadi sudah saya sebut alumni-alumninya. Saya kira cukup banyak lulusan TN (Taruna Nusantara) di tier 1 dan di tier selanjutnya juga mulai muncul kader-kader tersebut,” lanjutnya.

