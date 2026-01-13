Resmikan SMA Taruna Nusantara Malang, Prabowo: Harus Lahirkan Kader Jujur dan Patriotik!

MALANG – Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026). Prabowo menyelipkan pesan agar lulusan yang dihasilkan mampu berperan dalam membangun Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera.

Prabowo menegaskan, sekolah seperti SMA Taruna Nusantara memiliki peran strategis dalam menyiapkan pemimpin masa depan bangsa. Ia meminta seluruh pimpinan dan pengelola lembaga pendidikan tersebut menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

“Sekolah semacam ini sangat penting. Para pimpinan, saya minta laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang memimpin lembaga, saudara-saudara yang memimpin sekolah-sekolah, sebagian besar adalah alumni. Jadi saudara-saudara mengerti maksud dan tujuan, saudara-saudara mengerti filosofi di balik sekolah ini,” kata Prabowo.

Ia juga menekankan, bahwa Taruna Nusantara harus menjadi tempat pembinaan kader-kader patriotik yang mencintai tanah air, memiliki integritas, serta siap memimpin di berbagai bidang. Menurutnya, pendidikan di sekolah tersebut tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan akhlak dan kepribadian.

“Bahwa kita di sini benar-benar mencetak kader-kader yang patriotik, kader-kader yang cinta tanah air, kader-kader yang bertanggung jawab, dan disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di semua bidang,” ujar Prabowo.

“Kita ingin menanamkan akhlak, kita ingin menanamkan kepribadian yang baik, yang bersih, menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tidak akan korupsi, pemimpin-pemimpin yang akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan bangsanya,” pungkasnya.

(Awaludin)