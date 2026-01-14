Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didakwa Terlibat Korupsi Minyak, Kerry Riza Minta Publik Lihat Fakta Persidangan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |09:06 WIB
Didakwa Terlibat Korupsi Minyak, Kerry Riza Minta Publik Lihat Fakta Persidangan
Didakwa Terlibat Korupsi Minyak, Kerry Riza Minta Publik Lihat Fakta Persidangan (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beneficial Owner Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto alias Kerry Riza melalui kuasa hukumnya, Heru Widodo meminta masyarakat melihat perkara yang menjeratnya secara utuh berdasarkan fakta persidangan dan bukan fitnah. Ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan secara langsung sidang.

"Mari kita membuat sikap berdasarkan fakta, bukan fitnah dan informasi yang tidak jelas. Terima kasih, salam dari Kerry yang tidak bisa secara langsung menyampaikan kepada media," kata Heru di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).

Sekadar infomasi, perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina dengan terdakwa Kerry Riza sudah memasuki sidang ke-14. Pada persidangan ke-14 yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Heru mengklaim masih belum ditemukan fakta sidang yang menyebut Kerry bersalah.

"Teman-teman, hari ini adalah sidang ke-14 saya. Dan dari seluruh persidangan, 38 saksi sudah dipanggil jaksa dan tidak ada satu pun yang bilang bahwa saya melanggar hukum seperti yang ada di dakwaan saya," kata Heru membacakan surat Kerry. 

Diberitakan sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dan dua terdakwa lainnya menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp285,1 triliun dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.  

Dalam surat dakwaan, jaksa memerinci sejumlah perbuatan yang dinilai merugikan negara. Salah satunya terkait kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak. Jaksa menyebut nilai kerugian dari kerja sama penyewaan terminal BBM ini sekitar Rp2,9 triliun.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195260//eks_dirkom_pgn_danny_praditya-C5e9_large.jpg
Divonis 6 Tahun Penjara, Eks Dirkom PGN: Ini Alarm bagi Insan BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195226//prabowo_subianto-bFjr_large.jpg
Prabowo: Taruna Nusantara Harus Cetak Pemimpin Antikorupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195224//laptop_chromebook-tqp8_large.jpg
Chromebook Dinilai Tak Menjawab Kebutuhan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195160//nadiem-5dpg_large.jpg
Mencuat Isu Kriminalisasi Nadiem, Pakar Hukum: Prematur, Buktikan di Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195143//kpk-dFPt_large.jpg
KPK Periksa Ketua PBNU Bidang Ekonomi Terkait Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194677//kpk-Jy9V_large.jpg
OTT Pegawai Pajak Jakut, KPK: Total Sitaan Uang-Logam Mulia Rp6 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement