Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hakim Tolak Saksi Kunci Perkara Minyak Bersaksi di Sidang Banding Kerry Riza

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |19:34 WIB
Hakim Tolak Saksi Kunci Perkara Minyak Bersaksi di Sidang Banding Kerry Riza
Hakim Tolak Saksi Kunci Perkara Minyak Bersaksi di Sidang Banding Kerry Riza (Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Hakim Budi Susilo menolak permintaan tim penasihat hukum terdakwa Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Muhammad Kerry Adrianto Riza, untuk menghadirkan Irawan Prakoso sebagai saksi dalam sidang banding perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis (7/5/2026).

1. Hakim Tolak Saksi Kunci

Tim kuasa hukum Kerry menilai Irawan yang disebut sebagai orang dekat Riza Chalid merupakan saksi kunci dalam perkara tersebut. Namun, majelis hakim menolak karena Irawan tidak pernah diperiksa pada tahap penyidikan maupun persidangan tingkat pertama.

"Kami tidak bisa menerima, kecuali kalau ada di berkas dan belum didengar baru kami bisa mendengar. Kalau tidak ada, enggak bisa (dihadirkan)," ujar Budi dalam persidangan.

Kerry kemudian memohon langsung kepada majelis hakim agar Irawan tetap dapat dihadirkan lantaran keterangannya dianggap penting.

"Izin yang mulia, Irawan ini disebut 30 kali dalam persidangan," ucap Kerry.

Hakim menjelaskan alasan menolak menghadirkan Irawan dalam sidang banding Kerry Riza. Pasalnya, hakim berdalih ada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Aturan KUHAP yang baru itu begitu. Bukan saya yang menolak, UU yang menyatakan begitu. Kecuali kalau ada di BAP dan belum didengar (di pengadilan pertama) boleh didengar di pengadilan tinggi. Tapi kalau tidak ada, tidak bisa," kata Budi

"izin yang mulia, mohon sekali, ini penting karena beliau perannya," sahut Kerry.

"Betul begitu, tetapi jangan sampai saya memeriksa saya habis itu dipecat, dipanggil KY. Aturannya memang begitu. Yang membuat aturan itu yang kalian pilih lima tahun, lima tahun sekali, DPR, DPR itu," ucap hakim Budi.

Kerry kemudian mengatakan, keterangan Irawan tertuang dalam berkas Hanung dan Alfian. Namun, hakim kembali menegaskan tidak dapat menghadirkan Irawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214231//3_terdakwa_korupsi_minyak_mentah_dituntut_8_hingga_14_tahun_penjara-9bYp_large.jpg
3 Terdakwa Kasus Minyak Mentah Dituntut 8 hingga 14 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/337/3210871//kejagung-1Klb_large.jpg
4 Hakim Kasus Perkara Korupsi Tata Kelola Minyak Dilaporkan ke KY dan Bawas MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210365//viral-ebis_large.jpg
Divonis 15 Tahun Penjara, Anak Riza Chalid Adukan Perkara Korupsi Tata Kelola Minyak ke Komisi III DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206785//alexander_mawarta-PnCH_large.jpg
Eks Pimpinan KPK Soroti Vonis Kasus Tata Kelola Minyak Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206663//kubu_kerry_riza_ajukan_memori_banding-N9jG_large.jpg
Kubu Kerry Riza Serahkan Memori Banding atas Vonis 15 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206511//kejagung-f06m_large.jpg
Pakar Nilai Wajar Kejagung Ajukan Banding Kasus Tata Kelola Minyak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement