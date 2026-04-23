HOME NEWS NASIONAL

3 Terdakwa Kasus Minyak Mentah Dituntut 8 hingga 14 Tahun Penjara

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |12:50 WIB
3 Terdakwa Kasus Minyak Mentah Dituntut 8 hingga 14 Tahun Penjara (Nur Khabibi)
JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina dengan hukuman 8-14 tahun penjara. 

Hal itu sebagaimana JPU sampaikan dalam sidang pembacaan surat tuntutan pada Kamis (23/4/2026) di Pengadilan Tipikor Jakarta. 

Terdakwa yang dimaksud ialah Hanung Budya selaku Direktur Pemasaran & Niaga PT Pertamina Tahun 2014; Alfian Nasution selaku Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011-2015;  dan Martin Haendra Nata selaku Business Development Manager PT Trafigura Pte Ltd periode November 2019-Oktober 2021.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hanung Budya Yuktianta dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan," kata JPU membacakan amar tuntutan.

Sementara itu, Alfian Nasution dituntut dengan pidana penjara selama 14 tahun dan Martin Haendra 13 tahun. 

