Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Minta Perpustakaan Daerah Diperhatikan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |18:56 WIB
DPR Minta Perpustakaan Daerah Diperhatikan
Anggota DPR RI Bonnie Triyana (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengkritisi layanan iPusnas dan kondisi perpustakaan daerah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Gedung DPR RI, Rabu (14/1/2026).

Misalnya, gangguan layanan digital sekaligus kondisi fisik beberapa perpustakaan milik pendiri bangsa dan daerah. Salah satunya, perpustakaan di Pandeglang yang merupakan daerah pemilihan (dapil) Bonnie Triyana.

"Kalau lagi sedang malas pergi, saya biasanya akses iPusnas. Tetapi belakangan ini iPusnas sering macet," kata Bonnie sembari menunjukkan ponselnya kepada anggota rapat dan jajaran Perpusnas di ruang sidang Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Bonnie bercerita pernah mengalami proses unduh buku yang terhenti karena sistem terkunci sendiri, dan menemukan pengumuman pemeliharaan yang seharusnya selesai pada 8 Januari, tetapi faktanya akses masih terganggu hingga hari ini, 14 Januari.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini memperingatkan agar upaya efisiensi anggaran tidak mengorbankan layanan publik paling dasar. Politisi berlatar belakang sejarawan ini mendorong Perpusnas mencari solusi inovatif meski dengan keterbatasan anggaran.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/15/337/1776976/tak-cuma-tertinggi-di-dunia-gedung-perpusnas-juga-usung-konsep-ramah-lingkungan-60Kn9SAGRG.jpg
Tak Cuma Tertinggi di Dunia, Gedung Perpusnas Juga Usung Konsep Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/14/337/1775971/yuk-ramai-ramai-ke-perpusnas-dan-nikmati-berbagai-layanan-keren-yang-mencerdaskan-B9pqdggpCa.jpeg
Yuk, Ramai-ramai ke Perpusnas dan Nikmati Berbagai Layanan Keren yang Mencerdaskan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/14/337/1776138/perpustakaan-tertinggi-telah-dibangun-di-indonesia-berikut-deretan-perpustakaan-unik-lain-di-dunia-d2TkDESPWA.jpg
Perpustakaan Tertinggi Telah Dibangun di Indonesia, Berikut Deretan Perpustakaan Unik Lain di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/03/519/1582387/gedung-perpustakaan-senilai-rp4-m-gagal-dibangun-zzANaVBk2i.jpg
Gedung Perpustakaan Senilai Rp4 M Gagal Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/28/525/1474884/usai-dibubarkan-tni-perpustakaan-jalanan-di-bandung-makin-ramai-RKm8tidnqg.jpg
Usai Dibubarkan TNI, Perpustakaan Jalanan di Bandung Makin Ramai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/04/04/340/442375/WDU29enfSx.jpg
Seniman Bandung Sumbang Real Arab untuk PDS HB Jassin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement