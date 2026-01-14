DPR Minta Perpustakaan Daerah Diperhatikan

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengkritisi layanan iPusnas dan kondisi perpustakaan daerah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Gedung DPR RI, Rabu (14/1/2026).

Misalnya, gangguan layanan digital sekaligus kondisi fisik beberapa perpustakaan milik pendiri bangsa dan daerah. Salah satunya, perpustakaan di Pandeglang yang merupakan daerah pemilihan (dapil) Bonnie Triyana.

"Kalau lagi sedang malas pergi, saya biasanya akses iPusnas. Tetapi belakangan ini iPusnas sering macet," kata Bonnie sembari menunjukkan ponselnya kepada anggota rapat dan jajaran Perpusnas di ruang sidang Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Bonnie bercerita pernah mengalami proses unduh buku yang terhenti karena sistem terkunci sendiri, dan menemukan pengumuman pemeliharaan yang seharusnya selesai pada 8 Januari, tetapi faktanya akses masih terganggu hingga hari ini, 14 Januari.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini memperingatkan agar upaya efisiensi anggaran tidak mengorbankan layanan publik paling dasar. Politisi berlatar belakang sejarawan ini mendorong Perpusnas mencari solusi inovatif meski dengan keterbatasan anggaran.