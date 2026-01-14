Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kadar CO Tinggi, Petugas Belum Bisa Masuk TKP Diduga Ledakan Tambang Emas Bogor

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |17:51 WIB
Kadar CO Tinggi, Petugas Belum Bisa Masuk TKP Diduga Ledakan Tambang Emas Bogor
Ilustrasi tambang emas di Bogor diduga meledak (Foto: Ilustrasi/Ist)
JAKARTA – Petugas kepolisian bersama aparat terkait belum bisa memasuki lokasi dugaan ledakan tambang emas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Sebab, kadar CO masih tinggi.

"Anggota belum bisa masuk lokasi. Kadar CO masih tinggi," ujar Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto saat dikonfirmasi iNews Media Group, Rabu (14/1/2026).

Kepolisian bersama Forkopimda setempat sudah turun langsung untuk mengecek lokasi kejadian.

Hingga kini, akibat keterbatasan akses ke lokasi, belum diketahui apakah terdapat korban dalam peristiwa tersebut.

(Arief Setyadi )

      
