HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Kembali Gelar Rapat Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |15:54 WIB
Pemerintah Kembali Gelar Rapat Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera
Pemerintah kembali gelar rapat Satgas Pemulihan Pascabencana (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah kembali menggelar Rapat Koordinasi Satgas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera, di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (15/1/2026). Rapat itu dihadiri para menteri dan kepala daerah dari wilayah terdampak.

Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno tampak duduk di tengah sebagai pemimpin rapat. Didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin); dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Selain itu, hadir pula sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang masuk ke dalam anggota satgas, seperti Menkes, Mensos, Menteri LH, Menteri PAN-RB, Mendikdasmen, Menteri ATR/BPN, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto.

Kepala daerah yang hadir, yakni Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Pantauan iNews Media Group, sebelum rapat dimulai, pembawa acara lebih dulu mengajak seluruh peserta rapat untuk berfoto di atas podium. 

Setelah foto bersama selesai, Mendagri Tito Karnavian mengajak seluruh peserta melakukan yel-yel penyemangat sebelum rapat dimulai.

