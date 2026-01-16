Kilasan Sejarah 16 Januari: Perang Teluk Persia hingga Presiden Kongo Dibunuh

1. Perang Revolusi Amerika

Perang Revolusi Amerika Serikat (1775–1783), atau dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Amerika Serikat, berawal sebagai konflik antara Kerajaan Britania Raya dan Amerika Serikat yang baru berdiri. Seiring waktu, perang ini berkembang menjadi konflik global yang melibatkan Britania di satu sisi dan Amerika Serikat, Prancis, Belanda, serta Spanyol di sisi lainnya.

Perang tersebut dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan hasil yang turut memengaruhi konstelasi kekuatan global saat itu.

2. Kelahiran Ibu Kasur

Sandiah, atau lebih dikenal dengan nama Ibu Kasur, lahir di Batavia, Hindia Belanda, pada 16 Januari 1926 dan meninggal dunia di Jakarta pada 22 Oktober 2002 dalam usia 76 tahun.

Ia merupakan seniman sekaligus tokoh pendidikan anak Indonesia. Ibu Kasur meninggal di Rumah Sakit Cikini, Jakarta, akibat serangan stroke. Ia dimakamkan di samping makam suaminya, Pak Kasur, di Desa Kaliori, Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah.